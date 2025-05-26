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У вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал

WOB: в Индонезии у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал в мечети
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В Индонезии у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал, пишет World of Buzz.

Мотоцикл Kawasaki KLX 150сс был припаркован возле одного из местных кафе, когда 22-летний Мартоги Синага решил его угнать. После кражи молодой человек попытался скрыться, преодолев почти 600 километров, чтобы добраться до своего родного региона на севере острова Суматра.

По пути он остановился отдохнуть в одной из мечетей города Аэк-Канопан. Оставив украденный мотоцикл у входа, он уснул. Однако, проснувшись, обнаружил, что мотоцикла нет — его успел украсть другой человек.

Между тем полиция сумела задержать Синагу на ночном рынке в Серданг-Бегагае. Хотя сам мотоцикл так и не был найден, вор все равно будет привлечен к уголовной ответственности за совершенное преступление. Полицейские добавили, что продолжают розыск второго подозреваемого и украденного транспортного средства.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить угон своего автомобиля.

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