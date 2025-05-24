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Украинец уснул на дежурстве и едва не протаранил кораблем дом норвежца

В Норвегии моряк с Украины уснул на смене и посадил судно на мель
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Joanne Fielder

Стали известны подробности инцидента с севшим на мель кораблем около дома в Норвегии. Детали приводит The Washington Post.

По данным издания, на борту находились 16 членов экипажа, среди которых были литовцы, норвежцы, россиянин и украинцы. Один из последних, 30-летний второй помощник, во время допроса рассказал, что заснул во время дежурства. Таким образом, он не находился на рабочем месте во время аварии.

На данный момент мужчина считается подозреваемым, причины произошедшего еще выясняются.

В аварии никто не пострадал, но не исключается, что судно могло получить повреждения. Сейчас компания, которая арендовала корабль, оценивает нанесенный ущерб.

Грузовое 135-метровое судно едва не снесло дом норвежца накануне. Корабль врезался в палисадник и остановился в нескольких метрах от дома.

По словам живущего внутри мужчины, он проснулся рано утром после звонка соседей. Посмотрев в окно, он был «весьма удивлен, увидев большой корабль».

Ранее в Мозамбике началось расследование нападения на российское научное судно.

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