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Общество
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В Армянской церкви отреагировали на слова Пашиняна про «чулан с рухлядью»

Епископ Акопян: Пашинян словами про чулан с рухлядью подорвал духовность общества
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сравнившего армянские церкви с «чуланами с рухлядью», подрывают основы взаимного уважения между государством и церковью, а также ставят под угрозу духовное равновесие в обществе. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил предстоятель Сюникской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископ Макар Акопян.

«Это не просто лингвистическая ошибка. Когда лидер государства говорит о церкви в таких словах, он косвенно подрывает основу взаимного уважения между государством и церковью и ставит под угрозу духовное равновесие общества», — заявил он.

По словам епископа, духовенство обеспокоилось словами премьера, поскольку это было неуместным и крайне неудачным сравнением. Акопян подчеркнул, что подобными высказываниями политик оскорбляет структуру, которая длительное время была духовным светом армянского народа и источником национальной выносливости.

До этого предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян заявил, что предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви является «плодом больного ума». По его словам, церковь прозрачна своим служением и миссией.

Ранее в Армении заявили, что победа нацистской Германии принесла бы пользу стране.

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