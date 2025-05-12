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В Армении заявили, что победа нацистской Германии принесла бы пользу стране

Ованнисян: Армения извлекла бы пользу из победы нацистской Германии
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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Армения могла бы извлечь пользу из победы нацистской Германии в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом заявил бывший спикер армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян, передает Minval.

«Один из самых тяжелых мифов для нас заключается в том, что Сталинградская битва якобы спасла Армению от турецкого вторжения», — сказал экс-спикер.

По словам Ованнисяна, если бы не Сталинградская битва, то Германия могла захватить Турцию, что привело бы к созданию «единой Армении».

Портал Yerevan.Today сообщил, что депутат армянского парламента от фракции «Айястан» Арцвик Минасян призвал генпрокуратуру дать правовую оценку заявлению Ованнисяна. По словам парламентария, подобные высказывания искажают историю и служат попыткой оправдать нацистскую Германию.

9 мая католикос всех армян Гарегин II в своем поздравительном послании по случаю Дня Победы напомнил о вкладе армянского народа в борьбу против фашизма. По словам главы Армянской Апостольской Церкви, жители страны на протяжении всей его истории боролись за независимость в стремлении к установлению справедливости и мира.

Ранее замминистра культуры Венесуэлы рассказал о значении Великой Победы.

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