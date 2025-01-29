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В церкви идею Пашиняна о налогах назвали «плодом больного ума»

В церкви Армении слова Пашиняна о налогообложении назвали плодом больного ума
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Илья Питалев/РИА Новости

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о налогообложении церкви является «плодом больного ума». Об этом заявил предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаель Аджапахян, передает Telegram-канал Sputnik.

«Ни в одной стране такого нет, это плод больного ума», — заявил он.

В ответ на высказывание Пашиняна Аджапахян попросил назвать страну, где церковные свечи продаются вместе с чеками. По его словам, церковь прозрачна своим служением и миссией. Он добавил, что премьер-министр обещал найти всех коррумпированных священнослужителей, однако не добился результата.

До этого председатель армянского парламента Ален Симонян заявил о необходимости пересмотреть отношение к налогообложению церкви в стране на фоне протестов в Ереване, которые возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. По его словам, в стране необходимо пересмотреть юридические нормы, которые ставят священников выше бизнесменов.

Ранее в Армении оценили вероятность отставки Пашиняна.

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