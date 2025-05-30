В России предложили проверить игрушку Лабубу

Кукла Лабубу, которая в последнее время стала очень популярной среди детей и взрослых, должна быть проверена специалистами Российской академии образования (РАО) с точки зрения ее влияния на детскую психику. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, в РАО существует спецсовет, в котором педагоги оценивают состояние игрушек с точки зрения их влияния на психику детей.

Онищенко считает, что если игрушки не получают одобрения специалистов, то их следует запрещать.

По мнению эпидемиолога, современные дети все чаще интересуются «необычными и страшными игрушками».

До этого детский психолог Наталья Наумова заявила, что трендовые куклы-монстрики Лабубу никакого риска для психики ребенка не несут.

Она пояснила, что психологическое состояние ребенка и реакция на ту или иную игрушку в первую очередь зависят от атмосферы в семье и внимания родителей.

Ранее эксперт объяснила популярность Лабубу.