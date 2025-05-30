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Общество
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В Приморье неизвестные выбросили тонны картофеля

В Приморье обнаружили тонны выброшенного картофеля

Возле города Артем в Приморском крае неизвестные выбросили у дороги тонны картофеля. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Местные жители обнаружили настоящие горы картофеля под Артемом, рассказали авторы канала. Под открытым небом лежат «сотни бесхозных мешков с картофелем», забитые до краев. Возможно, кто-то таким образом решил избавиться от урожая.

До этого исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал, что картофель и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве. Поэтому, по его словам, они не могут быть дешевыми.

Он объяснил «определенный дефицит» картофеля в России аномальными погодными условиями, сокращением посевных площадей и переходом производителей на другие культуры. Красильников отметил, что снижение цен стоит ожидать в начале июля.

Ранее в России назвали причину нехватки картофеля.

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