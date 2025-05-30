Названа причина взрывов в районе бухты Десантной во Владивостоке

Воспламенение баллонов с пропан-смесью, находившихся в салоне одного из автомобилей, послужило причиной взрывов около бухты Десантной во Владивостоке. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Приморского края, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

«Установлено, что причиной взрывов послужило воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-смесью», — говорится в тексте.

Из него следует, что в районе места происшествия не было зафиксировано никаких повреждений административных зданий.

Два взрыва у бухты Десантной во Владивостоке произошли 30 мая. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Местные жители рассказывали о зависшем в небе вертолете, похожем на военный.

На фоне случившегося полицейские перекрыли ряд дорог, ограничения действовали несколько часов. С места предполагаемого ЧП выехали два грузовика — они вывезли накрытые брезентом легковые автомобили.

К текущему моменту представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, рассказали в правительстве Приморского края. В результате происшествия никто не пострадал. При этом причина ЧП до недавнего времени оставалась неизвестной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новой Москве взорвался находившийся в грузовике газовый баллон.