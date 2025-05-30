Водитель снял на видео обстановку после взрывов во Владивостоке

На видео попала обстановка после взрывов во Владивостоке из окна авто

Во Владивостоке водитель снял на видео обстановку после прогремевших взрывов. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На размещенном видео можно заметить, что на место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Также район инцидента был оцеплен. По данным СМИ, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой было частично перекрыто.

До этого сообщалось, что два взрыва произошло в районе бухты Десантной во Владивостоке рано утром.

В администрации отметили, что в результате происшествия пострадавших и повреждений нет, «угроза была нейтрализована».

По данным Telegram-канала «Владивосток новости», из-за произошедшего была перекрыта дорога. Представители правоохранительных органов проверяли все автомобили, которые двигались со стороны бухты Стеклянной.

Ранее стали известны последствия взрывов во Владивостоке.