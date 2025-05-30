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Общество
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Площадь пожара в заповеднике в Липецкой области достигла 200 га

МЧС: площадь пожара в заповеднике в Липецкой области достигла 200 га
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Shutterstock

В Воронежском заповеднике в Липецкой области площадь пожара достигла 200 га. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Там напомнили, что пожар возник в Воронежском биосферном заповеднике накануне около полудня.

«Причина — оборванные провода ЛЭП на железной дороге. Порывистый ветер раздул пламя на 200 гектаров», — говорится в сообщении.

Вблизи очага возгорания находятся два населенных пункта — прямой угрозы из-за пожара для них нет, но возникло большое задымление.

На данный момент в тушении пожара принимают участие более 150 человек и 55 единиц техники.

До этого сообщалось, что в Хабаровском крае эвакуировали жителей поселка Этыркэн Верхнебуреинского района из-за лесного пожара. Отмечается, что местный фельдшер помогла организовать автомобиль, чтобы вывезти беременных и астматиков в больницу поселка Чегдомын. Также сообщалось, что огонь из тайги перекинулся на лесопилку.

Ранее в МЧС сообщили, что будут искать поджигателей лесов через спутники.

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