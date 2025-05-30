После массового отравления на теплоходе «‎Михаил Булгаков» завели второе уголовное дело

СК: дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после отравления на теплоходе

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после отравления 79 пассажиров теплохода «‎Михаил Булгаков». Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.

До этого полиция завела дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.

Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.

Впоследствии специалисты Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований» при организации питания на борту.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в российском городе.