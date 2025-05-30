После массового отравления на теплоходе «‎Михаил Булгаков» завели второе уголовное дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после отравления 79 пассажиров теплохода «Михаил Булгаков». Об этом сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказано в сообщении.
До этого полиция завела дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
30 мая стало известно, что на борту теплохода «Михаил Булгаков», выполнявшего круиз по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, была зафиксирована вспышка норовирусной инфекции.
Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.
Впоследствии специалисты Роспотребнадзора выявили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований» при организации питания на борту.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провел лабораторное исследование после отравления шаурмой в российском городе.