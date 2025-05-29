Крымчанина приговорили к 20 годам за госизмену

В Крыму мужчине дали 20 лет за передачу сведений о складах Минобороны РФ

Суд приговорил жителя крымского Джанкоя, который сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ), к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Республики Крым.

«По заданию украинских кураторов он собирал сведения о местах расположения складов Министерства обороны… и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в городе Джанкое и Красноперекопском районе», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году 59-летний обвиняемый, выступая против специальной военной операции (СВО), установил контакт с представителем СБУ. Ранее он выезжал на Украину, где был завербован украинскими спецслужбами.

Мужчина дал признательные показания и указал координаты схрона, который изготовил. Помимо срока, суд назначил ему дальнейшее ограничение свободы на 1 год 10 месяцев и штраф в размере 300 тысяч рублей.

В управлении ФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что фигурант также собирал данные о формировании и перемещении военных грузов через железнодорожную станцию Джанкой в зону проведения СВО.

До этого сотрудники ФСБ арестовали пензенца по подозрению в передаче секретной информации украинским спецслужбам.

Ранее в ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену.