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Общество
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Трое жителей Саратова получили до 18 лет колонии за диверсии и госизмену

Трое саратовцев получили от 16 до 18 лет колонии за диверсии и госизмену
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Трое жителей Саратовской области приговорены к срокам от 16 до 18 лет колонии за госизмену и диверсии на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Согласно материалам дела, Юрий Аксенов (организатор) в апреле 2024 года установил контакт с сотрудником украинской военной разведки, получив задание на совершение диверсий. Для исполнения он привлек Дмитрия Аксенова и Власа Широкова. За повреждение инфраструктуры Дмитрий получил криптовалюту, эквивалентную 75 тыс. рублей.

«Преступная группа действовала по указанию иностранного куратора. Ущерб предотвращен благодаря оперативной работе сотрудников ФСБ», — отметили в ведомстве.

Все трое признаны виновными по статьям о госизмене, диверсии и отмывании средств. Помимо лишения свободы, суд назначил штраф 90 тыс. рублей Дмитрию Аксенову и ограничение свободы (1 год) каждому. Первые 5 лет они отбудут в тюрьме, далее — в колонии строгого режима.

27 мая Верховный Суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 17 годам колонии 21-летнего Станислава Удовики. Его признали виновным по статье о госизмене.

Ранее кричавшая о ненависти к русским москвичка захотела отслужить по контракту.

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