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Общество
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Названы столичные водоемы, пригодные для купаний

Роспотребнадзор: семь зон в Москве признаны пригодными для отдыха с купанием
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Специалисты признали семь зон с купанием в Москве пригодными для отдыха жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что всего к приемке предъявлено 12 таких зон отдыха.

«Левобережье, пляж «Динамо», Головинские пруды, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, озеро Черное, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Большой Садовый пруд», — перечислили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время закрыты на реконструкцию две зоны отдыха с купанием: Большой городской пруд и Путяевский пруд № 1.

Для отдыха с купанием признаны озера Белое, Черное, Школьное. Кроме того, москвичи могут отдохнуть в Тропарево, Мещерском, а также в Серебряном бору-2, Серебряном бору-3.

Что касается зоны отдыха Левобережье, пляжа «Динамо» и Головинских прудов, то они в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания. Причиной тому, указали в надзорном ведомстве, полученные результаты проверки качества воды и песка, которые оказались неудовлетворительными.

До этого эксперты предупредили, что купание в непредназначенных для этого местах может серьезно навредить здоровью. По словам специалистов, в прудах могут находиться паразиты, бактерии и микроорганизмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Заражение организма грозит диареей, рвотой, повышением температуры тела, кроме того, в местах, где плавают утки, можно подхватить «зуд купальщика», напомнили эксперты. В озере могут находиться яйца глистов, сальмонелла и кишечная палочка, указали специалисты.

Ранее врач напомнила, чем грозит купание в холодной воде.

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