На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач ответила, чем грозит купание в холодной воде

Врач Саркисян: купание в холодной воде может спровоцировать инфаркт
close
Freepik

Купание в холодной воде даже летом может грозить обострением уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог Люсине Саркисян.

Она подчеркнула, что это может стать серьезным стрессом для организма неподготовленного человека.

«И этот стресс может спровоцировать внезапный сердечный приступ вплоть до инфаркта миокарда. В стрессовых ситуациях могут проявиться симптомы заболевания, которое ранее не было выявлено. Холод вызывает спазм сосудов», — отметила Саркисян.

Врач призвала дождаться потепления воды в водоемах или купаться в подогреваемом бассейне.

По данным газеты «Известия», купальный сезон в Центральной России наступит уже во второй декаде июня. Вода к этому моменту успеет прогреться.

Заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила, что у берегов Краснодарского края в начале июня ожидаются дожди и грозы, однако, после 2 июня в регионе начнет устанавливаться солнечная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что температура воды в Черном море на курортах юга России станет комфортной для купания не раньше середины июня, в Крыму — чуть позже. Он добавил, что в Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже в начале июня.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии и Ставрополье ожидаются пыльные бури.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами