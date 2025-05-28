Врач ответила, чем грозит купание в холодной воде

Купание в холодной воде даже летом может грозить обострением уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог Люсине Саркисян.

Она подчеркнула, что это может стать серьезным стрессом для организма неподготовленного человека.

«И этот стресс может спровоцировать внезапный сердечный приступ вплоть до инфаркта миокарда. В стрессовых ситуациях могут проявиться симптомы заболевания, которое ранее не было выявлено. Холод вызывает спазм сосудов», — отметила Саркисян.

Врач призвала дождаться потепления воды в водоемах или купаться в подогреваемом бассейне.

По данным газеты «Известия», купальный сезон в Центральной России наступит уже во второй декаде июня. Вода к этому моменту успеет прогреться.

Заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила, что у берегов Краснодарского края в начале июня ожидаются дожди и грозы, однако, после 2 июня в регионе начнет устанавливаться солнечная погода.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что температура воды в Черном море на курортах юга России станет комфортной для купания не раньше середины июня, в Крыму — чуть позже. Он добавил, что в Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже в начале июня.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии и Ставрополье ожидаются пыльные бури.