Россиянам объяснили, чем опасно купание в запрещенных местах

Купание в непредназначенных для этого местах может серьезно навредить здоровью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, например, в прудах могут находиться паразиты, бактерии и микроорганизмы, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Это грозит диареей, рвотой, повышением температуры тела. Кроме того, в местах, где плавают утки, можно подхватить «зуд купальщика». В озере могут находиться яйца глистов, сальмонелла и кишечная палочка. Там пловцы могут подхватить лямблиоз — - болезнь от микроскопических паразитов и лептоспироз, который разносят животные через мочу. Опасность представляют также фонтаны, предупредили специалисты.

Чтобы обезопасить себя, эксперты советуют не глотать воду, а также ополаскиваться водой из бутылки сразу после купания. Плавать в местах со знаками «Купаться запрещено» строго не рекомендуется, подчеркнули они.

Врач-кардиолог Люсине Саркисян до этого говорила, что купание в холодной воде даже летом может грозить обострением уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что это может стать серьезным стрессом для организма неподготовленного человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания.