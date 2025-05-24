Видео: во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара

Во Владивостоке автобус заблокировал проезд пожарной машине, которая спешила на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Карьерной во Владивостоке автобус не уступил дорогу пожарной машине, следовавшей на вызов, в результате чего был полностью перекрыт проезд к домам №26 и №30, а также к территории 155-й гвардейской бригады морской пехоты и другим жилым зданиям», — говорится в сообщении.

По информации канала, в доме номер 28 загорелся электрощиток, из-за этого огонь распространился на восьмой и девятый этажи. Из-за нарушений ПДД увеличилось время, за которое спасатели смогли добраться до места возгорания. Это могло повлиять на масштабы пожара.

До этого сообщалось, что в Самаре водитель Toyota RaV-4 избил несовершеннолетнего. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчин избивает школьника возле автомобиля. Конфликт произошел на улице Советской Армии.

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