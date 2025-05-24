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Видео: во Владивостоке автобус заблокировал проезд спасателям во время пожара

Во Владивостоке автобус перекрыл проезд спешившей пожарной машине

Во Владивостоке автобус заблокировал проезд пожарной машине, которая спешила на вызов. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Карьерной во Владивостоке автобус не уступил дорогу пожарной машине, следовавшей на вызов, в результате чего был полностью перекрыт проезд к домам №26 и №30, а также к территории 155-й гвардейской бригады морской пехоты и другим жилым зданиям», — говорится в сообщении.

По информации канала, в доме номер 28 загорелся электрощиток, из-за этого огонь распространился на восьмой и девятый этажи. Из-за нарушений ПДД увеличилось время, за которое спасатели смогли добраться до места возгорания. Это могло повлиять на масштабы пожара.

До этого сообщалось, что в Самаре водитель Toyota RaV-4 избил несовершеннолетнего. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчин избивает школьника возле автомобиля. Конфликт произошел на улице Советской Армии.

Ранее экстремальная поездка в автобусе в Твери попала на видео.

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