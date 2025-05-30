Психолог объяснила, как связаны воспитание и возможность встретить любовь

Воспитание и обстановка в семье влияют не только на формирование личности ребенка, но и на возможность встретить любовь и построить семью в будущем. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщила психолог Анастасия Сидорова.

По ее словам, на то, построит ли человек счастливый союз со второй половинкой, влияет немало факторов. Один из главных — тип привязанности. Самый редкий и при этом здоровый — надежный. Его обладатели не боятся строить доверительные и близкие отношения, сохраняя при этом собственную автономию, отметила специалист.

«Привязанность у нас формируется еще в детстве. Надежная может развиться только в том случае, если взрослые — родители или опекуны — проявляли эмоциональное участие в жизни и в развитии ребенка», — пояснила она.

Остальные типы привязанностей являются деструктивными. Тревожная формируется, если родители вели себя холодно по отношению к ребенку. Избегающий тип развивается, если взрослые обесценивали чувства и эмоции ребенка. Тревожно-избегающий сочетает в себе оба вышеописанных типа, рассказала Сидорова.

Психолог, психотерапевт и преподаватель международного института психологии Smart Мария Медведева до этого объяснила, почему жертвы абьюзивных отношений нередко возвращаются к партнеру, который причиняет боль.

Первая причина, по ее словам, — эмоциональная зависимость. Смешанные сигналы и чередование «кнута и пряника» вызывают путаницу. Это приводит к тому, что жертва прощает абьюзера после извинений и проявлений заботы и ласки.

Вторая — страх. Абьюзеры способны на насилие и угрозы мести, могут караулить жертву у дома. Тогда ужас физической расправы перекрывает все разумные аргументы, отметила эксперт.

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