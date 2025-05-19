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Психолог объяснила, как отличить любовь от созависимости

Психолог Малкова: созависимость в отношениях можно сравнить с алкоголизмом
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fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Любовь и созависимость на первый взгляд кажутся похожими, однако между ними есть существенные отличия. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог Инга Малкова.

«Любовь — это скорее история про то, что живет вопреки. Она подразумевает, что мы можем прожить как самостоятельные личности без другого человека. В любви вы отдаете — и ощущаете, что получаете достаточно взамен. Созависимость существует исключительно благодаря чему-то. Это ключевое различие», — пояснила эксперт.

По ее словам, деструктивные чувства можно сравнить с алкоголизмом, поскольку в таких отношениях только один человек берет на себя ответственность за все, поддерживает и покрывает последствия, а другой — борется с проблемой. Психолог подчеркнула, что подобные отношения грозят психосоматическими проблемами и эмоциональным истощением. Настоящая любовь дарит радость и взаимность, подчеркнула Малкова.

Психолог Мария Медведева до этого говорила, что мужчины признаются в любви быстрее, чем женщины, из-за высокого уровня дофамина. По ее словам, мужчины быстрее влюбляются, а женщины дольше присматриваются, анализируют, надежный ли партнер.

Ранее психолог ответила, как на людей влияет нехватка материнской любви.

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