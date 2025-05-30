В Госдуме заявили, что WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать законы РФ

Депутат Боярский: WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать законы РФ

WhatsApp и Telegram больше не смогут игнорировать требования российского законодательства, пользуясь тем, что им нет замены. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

Комментируя поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ, парламентарий отметил, что в России создаются новые возможности, а не запреты.

«WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены», — заявил депутат.

Боярский подчеркнул, что в настоящее время в России создается замена этих мессенджеров. Российский национальный сервис выйдет на новый уровень функциональности, он станет осознанным выбором каждого россиянина, резюмировал депутат.

Незадолго до этого Боярский сообщил о внесении поправок в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.

Депутат отметил, что сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг. Новый мессенджер позволит подтверждать возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без бумажных документов, отметил парламентарий.

Ранее в Кремле оценили идею создания многофункционального сервиса в РФ.