На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили идею создания многофункционального сервиса в РФ

Песков одобрил создание многофункционального сервиса в России
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга поддержал инициативу по созданию национального мессенджера в России при условии, что он должен быть конкурентоспособным.

«Появление национального мессенджера — это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны», — заявил он.

Песков добавил, что не владеет данными об интеграции сервиса с «Госуслугами», однако подобный мессенджер должен быть не единственным в стране, поскольку должна сохраняться конкурентная среда.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении поправок в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.

По его словам, сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг. Он добавил, что мессенджер позволит подтверждать возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без бумажных документов.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами