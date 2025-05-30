В Кремле оценили идею создания многофункционального сервиса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга поддержал инициативу по созданию национального мессенджера в России при условии, что он должен быть конкурентоспособным.

«Появление национального мессенджера — это очень здорово. При условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер, который не уступает, как у нас говорят, зарубежным аналогам, потому что зарубежных аналогов очень много, они все доступны», — заявил он.

Песков добавил, что не владеет данными об интеграции сервиса с «Госуслугами», однако подобный мессенджер должен быть не единственным в стране, поскольку должна сохраняться конкурентная среда.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил о внесении поправок в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг.

По его словам, сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг. Он добавил, что мессенджер позволит подтверждать возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без бумажных документов.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах».