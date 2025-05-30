Депутат Боярский предложил создать в России национальный многофункциональный сервис

В Государственную думу внесены поправки в проект о создании в России национального многофункционального сервиса для общения, телефонных вызовов и получения государственных и коммерческих услуг. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

«После тщательной проработки с коллегами из правительства мною подготовлены и внесены предложения по изменению законодательства», — заявил он.

По словам депутата, эти предложения помогут создать на территории страны новый национальный многофункциональный сервис, который будет больше чем просто национальный мессенджер. Он добавил, что у программы будет множество интересных и уникальных функций.

По словам Боярского, сервис станет безопасной площадкой для общения, телефонных разговоров и получения государственных и коммерческих услуг. Он добавил, что сервис позволит подтверждать возраст на кассе супермаркета или заселиться в отель без бумажных документов.

Парламентарий отметил, что предложения являются верным шагом на пути к укреплению «цифрового суверенитета».

До этого министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что можно подумать над поэтапным ограничением зарубежных облачных сервисов.

Ранее Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на Госуслугах.