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Общество
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Общество глухих подало в суд на власти США

Общество глухих судится с властями США из-за отсутствия сурдоперевода на брифингах
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Ken Cedeno/Reuters

Национальная ассоциация глухих (NAD) США подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия сурдоперевода на брифингах. Об этом сообщает NPR.

«Национальная ассоциация глухих (NAD) подала иск в федеральный суд против Белого дома из-за отсутствия переводчиков американского языка жестов на пресс-брифингах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при бывшем президенте США Джо Байдене сурдопереводчиков стали постоянно использовать на всех официальных брифингах администрации. В NAD заявили, что после прихода Трампа власти Белый дом перестал предоставлять сурдоперевод.

Это не первый случай, когда действующему президенту США приходится иметь проблемы с судом. Недавно Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента Трампа о «реорганизации» министерства образования США.

Напомним, Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования 20 марта 2025 года. Министерство образования США было создано в 1973 году.

Ранее в США заявили об угрозе безопасности федеральных судей при Трампе.

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