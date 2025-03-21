Трамп подписал указ о ликвидации министерства образования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале процедуры упразднения министерства образования страны. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте Белого дома.

В указе американский лидер обратился к министру образования Линде Макмахон с просьбой «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам». Помимо этого, в документе подчеркивается, что при передаче полномочий от министерства должно быть обеспечено эффективное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы.

«Эксперимент по контролю американского образования с помощью федеральных программ и долларов — и неподотчетная бюрократия, которую поддерживают эти программы и доллары — явно подвел наших детей, наших учителей и наши семьи», — говорится в сообщении.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что минобразования США занималось кражей денежных средств налогоплательщиков в ущерб образованию детей. По ее словам, на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года потратили более $3 трлн.

Ранее Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.