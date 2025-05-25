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В США заявили об угрозе безопасности федеральных судей при Трампе

WSJ: федеральные судьи в США видят угрозу своей безопасности в решениях Трампа
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Kevin Lamarque/Reuters

Федеральные судьи в США, блокирующие решения американского президента Дональда Трампа, видят угрозу своей безопасности из-за его решений. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Члены комитета по безопасности выразили обеспокоенность тем, что Трамп может распорядиться, чтобы Служба маршалов США была расформирована в отместку за принятие решения не в его интересах», — говорится в материале.

По данным издания, после блокировки решений Трампа некоторые судьи начали получать угрозы со стороны его сторонников. На этом фоне они хотят ввести возможность самостоятельного управления Службой маршаллов. В частности, сенатор от Демократической партии представил законопроект, который бы позволил судьям назначать главу службы и руководить своей охраной, следует из материала.

23 мая агентство Associated Press сообщило, что Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ Трампа о «реорганизации» министерства образования США. Судья Джун Мён Джин также потребовал восстановить в должности все 1,3 тыс. сокращенных сотрудников.

Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за запрета на прием зарубежных студентов.

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