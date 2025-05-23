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Суд заблокировал указ Трампа о ликвидации минобразования США

AP: суд заблокировал указ Трампа о «реорганизации» минобразования США
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Nathan Howard/Reuters

Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о «реорганизации» министерства образования США. Об этом пишет Associated Press.

Судья Джун Мён Джин также потребовал восстановить в должности все 1,3 тыс. сокращенных сотрудников. Он подчеркнул, что указ Трампа грозит ограничением доступа уязвимых групп населения к образованию, а также отметил, что сокращение штата министерства парализует его работу, что доказывает ложность формулировки указа о том, что его якобы только реорганизуют.

В Белом доме назвали решение суда превышением полномочий и подчеркнули, что целью указа Трампа является не закрытие министерства, а повышение его эффективности.

Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования 20 марта 2025 года. Министерство образования США было создано в 1973 году.

В указе американский лидер обратился к министру образования Линде Макмахон с просьбой «принять все необходимые меры по обеспечению закрытия министерства образования и возвращению полномочий в сфере образования штатам». Помимо этого, в документе подчеркивается, что при передаче полномочий от министерства должно быть обеспечено эффективное предоставление услуг, программ и льгот, на которые рассчитывают американцы.

Ранее в Белом доме заявили, что Минобразования США воровало деньги налогоплательщиков.

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