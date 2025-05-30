Запрет на склонение к абортам установили в российском регионе

Депутаты Брянской областной думы приняли закон о запрете склонения к абортам. Его приняли сразу в трех чтениях, об этом пишет РИА Новости.

«Документ устанавливает меры, направленные на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, не допускающие склонение беременных женщин к абортам»‎, — сказали в законодательном органе.

Из пояснительной записки, имеющийся в распоряжении агентства, следует, что закон вступит в силу с 1 сентября этого года. В ней также говорится, что в дополнение к принятому закону разработан проект закона «О внесении изменений в закон Брянской области «Об административных правонарушениях на территории Брянской области», предусматривающий установление административной ответственности за склонение к абортам.

28 мая в Минздраве РФ рассказали, что количество прерываний беременности в России в прошлом году сократилось почти на 25 тысяч. Сообщается, что точный показатель за 2024 год составил 338 367 случаев, в то время как в 2023 году он равнялся 362 383.

До этого заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил в беседе с «Газетой.Ru», что церковь приветствует изменения законодательства, связанные с абортами. Так он прокомментировал предложение игуменьи Ксении изменить текст Конституции России ради запрета абортов.

Ранее в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.