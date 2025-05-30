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На Урале велосипедиста, который отправил в нокаут водителя иномарки, задержали

В Первоуральске задержали велосипедиста, который устроил ДТП и напал на водителя
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Кадр из видео/Telegram-канал «Инцидент | Первоуральск»

В Первоуральске нашли агрессивного мужчину на велосипеде, который совершил наезд на иномарку, а затем во время разборок с ее водителем отправил того в нокаут. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Правоохранители рассказали, что 29 мая получили заявление от 44-летнего горожанина с просьбой «найти уличного дикаря, от рук которого он серьезно пострадал — морально и физически». Изучив обстоятельства случившегося, полицейские нашли нападавшего — им оказался 46-летний местный житель. В день ЧП велосипедист был в состоянии опьянения.

«Когда протрезвел, сообразил, что наломал дров, дал признательные показания, раскаялся в содеянном и принес извинения в адрес потерпевшего. По данному факту полиция проводит проверку», — поделился начальник РR-подразделения свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что инцидент, ставший предметом разбирательства в полиции, произошел 28 мая. После столкновения иномарки с велосипедом водитель последнего упал, но быстро поднялся и подбежал к машине. Он с ходу ударил кулаком в голову водителя, который только вышел из авто. От удара мужчина упал на асфальт. Когда он попытался приподняться, оппонент добил его ногами по голове, отправив в нокаут. После этого велосипедист с места ДТП скрылся.

Ранее в Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка, это попало на видео.

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