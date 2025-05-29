Уралец на велосипеде врезался в иномарку, отправил ее водителя в нокаут и продолжил путь

В Первоуральске велосипедист въехал в иномарку и отправил ее водителя в нокаут

В Первоуральске дорожное происшествие с велосипедистом и иномаркой закончилось для водителя последней нокаутом. ДТП с последующим конфликтом его участников попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Инцидент | Первоуральск».

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Ленина. После столкновения иномарки с велосипедом водитель последнего упал, но быстро поднялся и подбежал к машине. Он с ходу ударил кулаком в голову водителя, который только вышел из авто. От удара мужчина упал на асфальт. Когда он попытался приподняться, оппонент ударил его ногами по голове, отправив в нокаут. После этого велосипедист вернулся к своему транспортному средству и продолжил путь.

В комментариях к ролику одна из местных жителей узнала нападавшего.

«Знаю этого велосипедиста, он ездит на велосипеде с широкими шинами. Он невменяемый, ему все равно, кого бить, — женщину или мужчину. У меня тоже с ним был конфликт — наехал на меня на тротуаре и начал бить, прохожие и бабушки вступились», — поделилась подписчица канала.

В местной полиции заявили, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Подмосковье очевидцы реанимировали пострадавшего в ДТП ребенка, это попало на видео.