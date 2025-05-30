В Госдуме одобрили введение в школах раздельного обучения мальчиков и девочек

Депутат Милонов: вводить раздельное обучение детей в школах нужно, но не везде

В российских школах необходимо начать вводить раздельное обучение девочек и мальчиков, но важно соблюдать некоторые условия. В частности, затрагивать это должно отдельные учебные заведения – повсеместно такая мера не требуется, заявил в беседе с aif.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он отреагировал на предложение главы патриаршей комиссии по вопросам семьи Фёдора Лукьянова, который призвал вернуть систему раздельного обучения мальчиков и девочек по примеру Российской империи. Милонов в целом его поддержал, отметив, однако, что никакой излишней строгости этот вопрос не требует.

«Я считаю, что это можно и нужно вводить, но не повсеместно. Где-то можно, где-то нет. Обязательного раздельного воспитания быть не должно», — считает депутат.

В пользу инициативы, по его мнению, говорят соответствующие данные о том, что раздельное воспитание и обучение повышает эффективность образовательного процесса. Но дети и подростки отличаются по своим способностям, навыкам и талантам, поэтому важно следовать индивидуальному подходу.

«Для кого-то лучше раздельно учиться, кого-то лучше совместно учить», — заключил парламентарий.

До этого член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман заявил, что раздельное образование крайне опасно в период полового созревания подростков, поскольку может неправильно сформировать их сексуальные предпочтения. Он подчеркнул, что относится к этой идее резко отрицательно, так как знаком с данными о серьезных недостатках такого разделения.

Ранее в Госдуме призвали начать изучение старославянского языка в школах.