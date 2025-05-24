В Госдуме призвали начать изучение старославянского языка в школах

В гимназиях с углубленным изучением литературы и истории можно было бы ввести факультативное преподавание церковнославянского языка, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, после революции язык был урезан «поколением низкограмотных швондеров».

«Считаю, что факультативно, особенно в школах, гимназиях, где изучаются особенным образом и литература, и история, можно было бы вести факультативное преподавание старославянского языка, или, как мы его сейчас называем, церковнославянского языка. Да, в 1918 году, после революции, наш язык был серьезно урезан поколением низкограмотных, низкоуровневых швондеров, но ничего страшного. Я считаю, что образованный человек должен гордиться тем, что спокойно читает и на новом славянском, и на старославянском языке. Это действительно делает человека интеллектуально и духовно богаче», — сказал он.

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