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В Госдуме призвали начать изучение старославянского языка в школах

Депутат Милонов предложил изучать старославянский язык на факультативах в школах
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В гимназиях с углубленным изучением литературы и истории можно было бы ввести факультативное преподавание церковнославянского языка, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, после революции язык был урезан «поколением низкограмотных швондеров».

«Считаю, что факультативно, особенно в школах, гимназиях, где изучаются особенным образом и литература, и история, можно было бы вести факультативное преподавание старославянского языка, или, как мы его сейчас называем, церковнославянского языка. Да, в 1918 году, после революции, наш язык был серьезно урезан поколением низкограмотных, низкоуровневых швондеров, но ничего страшного. Я считаю, что образованный человек должен гордиться тем, что спокойно читает и на новом славянском, и на старославянском языке. Это действительно делает человека интеллектуально и духовно богаче», — сказал он.

24 мая в России и других славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры, который связан с чествованием святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян и создателей славянской азбуки. Подробнее об истории и традициях этого государственно-церковного праздника — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские школьники назвали русский язык одной из ключевых ценностей страны.

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