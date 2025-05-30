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«Явный сигнал»: россиянам объяснили желание выбросить все вещи при депрессии

Психолог Сурина: желание выбросить все вещи при депрессии – это хороший сигнал
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SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Если страдающий от депрессии человек внезапно хочет выбросить все старые вещи, разобрать и расхламить пространство – это позитивный сигнал, который говорит о начале выздоровления, считает психолог Ангелина Сурина. Такой человек хочет оставить в прошлом разочарование и создать что-то новое, объяснила она в беседе с aif.ru.

«Депрессия — это состояние, когда ничего не хочется. А чтобы разобрать вещи, их нужно потрогать, подумать, выбросить — это уже действие, — пояснила специалист. — За действием всегда стоит желание, и его появление — хороший знак».

Желание избавиться от ненужных вещей, стремление к минимализму говорят о намерении изменить жизнь. Зачастую в основе этого лежит разочарование в прошлом и желание убрать все напоминающие о нем предметы. При этом на то, чтобы встать, начать что-то делать, разбирать, оценивать вещи, нужна энергия, которой не бывает во время глубокого депрессивного эпизода, подчеркнула врач.

Важно учитывать, что уборка и любая другая физическая активность помогают привлечь к работе и тело, и разум. Это важные составляющие выздоровления, заключила психолог.

До этого эксперт Центра хронических заболеваний Golden Care, семейный психолог Екатерина Кошелева рассказала «Газете.Ru», что в основе депрессии лежит неспособность человека пережить и принять утраты или другие стрессовые события в его жизни. Среди главных симптомов: стабильно подавленное настроение, чувство недовольства собой, низкая самооценка. Кроме того, человек замечает, что ему сложно сосредоточиться, привычные задачи кажутся непосильными. Развивается апатия, безразличие, сложности в выполнении привычных дел — почистить зубы или переодеться кажется сложным.

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