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Россиянам объяснили, как работают «расхламители» домов

Организатор пространства Насонова: расхламители домов в РФ в тренде уже 10 лет
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Depositphotos

В России набирает популярность тренд на расхламление дома, причем часто жители привлекают к этому профессионалов. Это связано с желанием людей создать более комфортные условия, систему в своем жилище, которая позволит долго сохранять порядок и не тратить время на постоянные уборки, объяснила 360.ru организатор пространства Катерина Насонова.

По словам специалиста, при организации пространства в первую очередь специалисты помогают избавиться от ненужных вещей.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», — объяснила она.

Процесс очищения пространства от ненужных отнимает больше всего сил и времени, однако бывают и такие случаи, когда у людей их немного — при таком варианте можно сразу приступать к организации пространства, отметила эксперт.

После первого этапа становится очевиден объем вещей, которыми владеет человек. Их разбивают на категории, а после этого закупают оргматериалы — различные системы хранения, контейнеры. Затем наводится порядок с распределением вещей по своим местам.

Спрос на услуги организаторов пространства среди россиян наблюдается в последние десять лет. Заказчиками становятся разные люди — это и работающие женщины, и молодые мамы, и мужчины, нежелающие тратить время на уборку, заключила Насонова.

До этого исследователи выяснили, что только каждый пятый россиянин выбрасывает ненужные вещи. Чаще их отдают друзьям, знакомым и соседям, в благотворительные фонды. А 15% опрошенных признались, что просто убирают ненужные вещи подальше.

Ранее эксперт по клинингу рассказал, как правильно делать генеральную уборку.

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