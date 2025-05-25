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Психолог объяснила, по каким симптомам можно распознать депрессию

Психолог Кошелева: столкнуться с депрессией могут и позитивные люди
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WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Эксперт Центра хронических заболеваний Golden Care, семейный психолог Екатерина Кошелева рассказала «Газете.Ru», как распознать депрессию и что делать, если она появилась.

Депрессия — одно из самых распространенных нарушений ментального здоровья. Считается, что в ее основе лежит неспособность человека пережить и принять утраты или другие стрессовые события в его жизни.

«Среди главных симптомов: стабильно подавленное настроение, чувство недовольства собой, низкая самооценка. Кроме того, человек замечает, что ему сложно сосредоточиться, привычные задачи кажутся непосильными. Развивается апатия, безразличие, сложности в выполнении привычных дел — почистить зубы или переодеться кажется сложным», — объяснила она.

При депрессии встречается сильная усталость, которая не проходит даже после долгого отдыха. Многие жалуются на бессонницу, быструю утомляемость, потерю аппетита или, наоборот, склонность к перееданию.

«В том случае, если такие проявления сохраняются дольше двух недель, обязательно надо обратиться к специалисту — психологу, психотерапевту, психиатру», — сказала эксперт.

Депрессия часто настигает неожиданно, и, вопреки распространенному мнению, столкнуться с ней могут люди, которые смотрят на жизнь позитивно.

«Универсального средства профилактики депрессии не существует, но наблюдения показывают, что она реже встречается у тех, кто ведет активный образ жизни, внимательно относится к себе, своим эмоциям и самочувствию, сбалансированно питается, регулярно общается с друзьями и близкими. Для профилактики депрессии важны качества сна, отказ от алкоголя, а еще наличие хобби — того дела, которым приятно заниматься», — сказала психолог.

Выявление подавленности, апатии, отсутствие желаний и жизненных сил — повод для обращения за помощью. Важно сделать это как можно раньше, чтобы вернуть себе прежнее качество жизни. Среди мер, которые рекомендованы для пациентов с депрессией: психотерапия, а также прием медикаментозных препаратов.

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