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Названа неочевидная причина ожирения у детей

PAS: антибиотики в раннем возрасте приводят к ожирению у детей
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Shutterstock

Прием антибиотиков в первые два года жизни может способствовать увеличению массы тела у детей — к такому выводу пришли финские исследователи. Об этом сообщает Pediatric Academic Societies (PAS).

Ожирение в детском возрасте — нарастающая глобальная проблема: по данным на 2022 год, более 159 миллионов школьников во всем мире страдают от этого заболевания.

Антибиотики широко применяются в раннем детстве: большинство малышей получают их в первые два года жизни. Также около четверти детей подвергаются воздействию антибиотиков еще во время беременности, а треть — в процессе родов.

Исследование более 33 тысяч детей, родившихся естественным путем в Финляндии, выявило интересную закономерность. Малыши, которые получали антибиотики в первые два года жизни, имели индекс массы тела (ИМТ), то есть соотношение веса и роста, скорректированное по возрасту и полу, на 0,067 выше по сравнению с теми, кто не проходил лечение антибиотиками. Кроме того, у таких детей риск избыточного веса к 12 годам был на 9% выше, а риск ожирения — на 20%.

При этом ученые не обнаружили связи между приемом антибиотиков до беременности, во время беременности или в родах и повышением ИМТ у ребенка.

«Мы выяснили, что именно антибиотики, назначенные в первые два года жизни, оказывают наибольшее влияние на последующее увеличение веса, по сравнению с другими временными периодами», — отметила доктор София Айнонен, врач и исследователь из Университета Оулу. — «Это подчеркивает необходимость более осторожного подхода к назначению антибиотиков малышам, особенно при инфекциях верхних дыхательных путей, которые часто проходят самостоятельно».

Ранее было названо одно из самых тяжелых испытаний для психики родителей.

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