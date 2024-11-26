В России выросло число пациентов с ожирением

Число россиян с диагнозом «ожирение» за первые 9 месяцев 2024 года выросло на 3%. Причем женщины сталкиваются с ним в 2 раза чаще мужчин — 68% против 32%. А почти половина — это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Такими данными с «Газета.Ru» поделился бариатрический хирург, руководитель Центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника», к.м.н. Владислав Давыдов.

«Приведу нашу статистику. За первые 9 месяцев 2023 года в наши клиники обратилось 5063 пациента, которым был поставлен диагноз «ожирение». За тот же период 2024 года таких пациентов стало на 3% больше — 5208 человек. По нашим данным, такой диагноз чаще ставится женщинам», — отметил Давыдов.

За отчетный период 2024 года из общего числа пациентов «СМ-Клиника» с ожирением диагноз был поставлен 3522 женщинам (68%) и 1686 мужчинам (32%). Практически такая же ситуация наблюдалась и в 2023 году — 67% женщин и 33% мужчин.

«Стоит отметить, ожирение — это проблема, которая встречается во всех возрастных группах. По нашим данным, картина по возрастным группам за 9 месяцев 2024 года выглядит так: от 0 до 17 лет — 9% пациентов; от 18 до 24 лет — 8%; от 25 до 34 лет — 22%; от 35 до 44 лет — 25%; от 45 до 54 лет — 19%; от 55 до 64 лет — 11%; старше 65 лет — 6%. Таким образом, почти половина пациентов с ожирением — это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Примерно такая же картина наблюдалась и в 2023 году», — поделился врач.

Врач обратил внимание, что ожирение — это не только эстетический дефект, но и один из главных факторов риска развития опасных заболеваний. Данное состояние сопровождается нарушением всех видов обмена веществ, психоэмоциональными и сексуальными расстройствами. У человека повышается риск развития патологий сердца и сосудов, болезней позвоночника и суставов, сахарного диабета, рака и других опасных заболеваний.

«Если опираться на наши исследования, самыми распространенными сопутствующими заболеваниями у людей с ожирением являются патологии органов пищеварения (18% пациентов), далее следуют: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (17%); болезни мочеполовой системы (12%); системы кровообращения (11%); органов дыхания (7%); костно-мышечной системы и соединительной ткани (5%); крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (5%)», — рассказал врач.

Говоря о лечении ожирения, он отметил, что оно требует постоянного контроля со стороны пациента и врача, коррекции образа жизни, в частности, питания. Для начала следует обратиться к терапевту или эндокринологу, они проведут необходимую диагностику и составят план лечения, определят, участие каких еще врачей может потребоваться.

В случаях, когда индекс массы тела превышает значение 35 (норма до 25), консервативные подходы будут скорее всего неэффективны, и тогда пациенту может потребоваться бариатрическая операция.

«Большинство обращающихся в наш Центр уже испробовали все способы борьбы с лишним весом. Когда я уточняю, делалось ли это под наблюдением врача, примерно в 50% случаев выясняется, что нет. Но даже те, кто получал подробные рекомендации от специалистов, выполняют их редко. Через некоторое время с высокой долей вероятности они приходят к нам в состоянии, которое ставит их в очередь на операцию», — рассказал Давыдов.

Врач рассказал о видах бариатрических операций, которые выбирают исходя из результатов обследований, образа жизни пациента, избытка массы тела, сопутствующих заболеваний и т.д. Это может быть либо коррекция объема желудка (рестриктивные вмешательства), либо коррекция скорости прохождения по нему пищи (шунтирующие операции). В результате удается существенно снизить массу тела человека и удерживать результат.

«Бариатрические операции выполняются лапароскопически — это малоинвазивный вид вмешательства, хирургу достаточно выполнить несколько проколов. В клинике после операции пациент проводит 2-3 дня. Реабилитация занимает примерно месяц, в который пациенты подбирают оптимальный рацион и график питания. Самое важное в послеоперационном периоде — не переедать. Если это условие не соблюдается, могут возникнут серьезные осложнения», предупреждает Давыдов.

При этом он отметил, что бариатрические операции довольно востребованы — из 5208 пациентов ее выполнили около 10%.

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