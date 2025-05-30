Иеромонах Иоанн оценил запрет браков с иноверцами

Смешанные браки вполне допустимы, если супруги уважают религиозные взгляды друг друга. Такое заявление сделал С=секретарь Махачкалинской и Грозненской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) иеромонах Иоанн (Анисимов) в беседе с порталом «Ридус».

По его словам, в идеале партнеры должны разделять религиозные убеждения друг друга, однако стоит иметь ввиду, что Россия — многоконфессиональное государство.

В своем ролике «Восточная сказка» протоиерей Кирилл заявил, что запрет на заключение браков между христианами и мусульманами был сформулирован еще в конце VII века. Так, согласно 72-му постановлению этого съезда иерархов, брак православных с еретиками непозволителен.

«‎Смешанные браки у нас встречаются часто. Особенно в Дагестане, где я служу. На мой личный взгляд, смешанные браки вполне допустимы, если супруги уважают религиозные взгляды друг друга. Строгие запреты в отношении брака существовали у древних иудеев. Но мы же не ветхозаветная религия, мы все-таки христиане», — сказал он.

24 мая настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский, заявил в эфире радио Sputnik, что российские женщины все чаще заключают браки с мусульманами. По его мнению, это связано с нежеланием соотечественников создавать семьи.

Ранее «Царьград» поддержал священника Островского в критике учебника по «Семьеведению».