На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Иеромонах Иоанн оценил запрет браков с иноверцами

Иеромонах Иоанн прокомментировал запрет РПЦ браков с мусульманами
close
Roman Motizov/Shutterstock/FOTODOM

Смешанные браки вполне допустимы, если супруги уважают религиозные взгляды друг друга. Такое заявление сделал С=секретарь Махачкалинской и Грозненской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ) иеромонах Иоанн (Анисимов) в беседе с порталом «Ридус».

По его словам, в идеале партнеры должны разделять религиозные убеждения друг друга, однако стоит иметь ввиду, что Россия — многоконфессиональное государство.

В своем ролике «Восточная сказка» протоиерей Кирилл заявил, что запрет на заключение браков между христианами и мусульманами был сформулирован еще в конце VII века. Так, согласно 72-му постановлению этого съезда иерархов, брак православных с еретиками непозволителен.

«‎Смешанные браки у нас встречаются часто. Особенно в Дагестане, где я служу. На мой личный взгляд, смешанные браки вполне допустимы, если супруги уважают религиозные взгляды друг друга. Строгие запреты в отношении брака существовали у древних иудеев. Но мы же не ветхозаветная религия, мы все-таки христиане», — сказал он.

24 мая настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино, иерей Павел Островский, заявил в эфире радио Sputnik, что российские женщины все чаще заключают браки с мусульманами. По его мнению, это связано с нежеланием соотечественников создавать семьи.

Ранее «Царьград» поддержал священника Островского в критике учебника по «Семьеведению».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами