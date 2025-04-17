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«Царьград» поддержал священника Островского в критике учебника по «Семьеведению»

Телеканал «Царьград» назвал автора учебника по «Семьеведению» инфоцыганкой
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Православный священник Павел Островский задает важные и правильные вопросы, связанные с созданием учебника по «Семьеведению». Например, почему его авторами стали некомпетентные люди, когда в нашей стране есть множество достойных экспертов? Об этом пишет Тelegram-канал «Царьград ТВ».

В посте отмечается, что создатели учебника по «Семьеведению» пошли войной против православного священника, раскритиковавшего их работу.

Священнослужитель считает, что содержание любой учебной литературы должно опираться на духовно-нравственные ценности нашей страны.

«Большинство людей, которые высказываются по содержанию учебника, совершенно не ознакомлены с христианским учением о браке, а именно христианство является основой духовно-нравственных ценностей в России», — заявил Островский.

Однако вместо того, чтобы прислушаться к словам священника, создатели учебника пошли другим путем, говорится в сообщении ТГ-канала.

«Недавно в прессе вышла статья, где авторы сравнивают автора учебника Мосунову с Макаренко и святыми подвижниками (да, это не шутка), предлагают забыть о ее мутном прошлом и открыто нападают на Островского, обвиняя его в том, что якобы он не дает «заблудшим» шанса на исправление», — отмечается в посте.

Тelegram-канал «Царьград ТВ» сравнил соавтора нового учебника Ксению Мосунову с инфоцыганкой, «зарабатывающей деньги на пропаганде лженауки и обмане людей».

В свою очередь авторы поста в Тelegram-канале Readovka, рассказывая о развернувшемся конфликте, считают неадекватным «сравнивать блогера, за сотни тысяч продававшего курсы о «болезнях непрощения» и «избавлении от проклятий», с православными подвижниками».

Материал в поддержку Мосуновой ТГ-канал назвал заказным.

«Это явная манипуляция с целью создать эффект общественного признания Мосуновой и продвинуть ее в медиа», — отмечается в посте.

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