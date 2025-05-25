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Возбуждено дело после ранения жительницы Курской области при атаке ВСУ

СК возбудил дело о теракте по факту ранения жительницы Курской области

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по факту ранения мирной жительницы Курской области во время атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале ведомства сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным пресс-службы, атака производилась в Глушковском районе 8 мая текущего года.

«Военнослужащие ВФУ, используя дроны, атаковали местных жителей, находящихся на улице в селе Будки Глушковского района Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина получила осколочные ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о террористическом акте. В ходе расследования планируется установить и привлечь к ответственности военнослужащих, причастных к атаке на мирное население.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что российские следователи возбудили более трех тысяч уголовных дел об атаках ВСУ на регионы страны. По его словам, больше всего атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.

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