На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин назвал число дел, возбужденных в связи с атаками ВСУ на регионы РФ

Бастрыкин: более трех тысяч дел возбуждено по фактам атак ВСУ на регионы РФ
close
СК РФ

Российские следователи возбудили более 3 тыс. уголовных дел об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы страны. Об этом на XIII Петербургском международном юридическом форуме сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет «Интерфакс».

«Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе», — рассказал он.

По словам главы ведомства, из-за действий украинских военнослужащих пострадали не менее 3 217 человек, из которых 249 — несовершеннолетние. Более того, спасти не удалось еще 38 детей и 583 взрослых.

Бастрыкин подчеркнул, что к текущему моменту было завершено расследование 432 уголовных дел об атаках ВСУ на российские регионы. Фигурантам 408 из них уже назначили наказания в виде лишения свободы сроками от 8,5 года до 29 лет. При этом некоторых осужденных приговорили к пожизненному лишению свободы.

17 мая Информационный центр СК РФ сообщил, что сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинского дрона на автомобильную стоянку в деревне Будище в Курской области. ВСУ нанесли удар по парковке 4 мая текущего года, в результате него пострадала одна мирная жительница. Женщине потребовалась госпитализация.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами