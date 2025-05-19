Бастрыкин назвал число дел, возбужденных в связи с атаками ВСУ на регионы РФ

Бастрыкин: более трех тысяч дел возбуждено по фактам атак ВСУ на регионы РФ

Российские следователи возбудили более 3 тыс. уголовных дел об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы страны. Об этом на XIII Петербургском международном юридическом форуме сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет «Интерфакс».

«Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе», — рассказал он.

По словам главы ведомства, из-за действий украинских военнослужащих пострадали не менее 3 217 человек, из которых 249 — несовершеннолетние. Более того, спасти не удалось еще 38 детей и 583 взрослых.

Бастрыкин подчеркнул, что к текущему моменту было завершено расследование 432 уголовных дел об атаках ВСУ на российские регионы. Фигурантам 408 из них уже назначили наказания в виде лишения свободы сроками от 8,5 года до 29 лет. При этом некоторых осужденных приговорили к пожизненному лишению свободы.

17 мая Информационный центр СК РФ сообщил, что сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки украинского дрона на автомобильную стоянку в деревне Будище в Курской области. ВСУ нанесли удар по парковке 4 мая текущего года, в результате него пострадала одна мирная жительница. Женщине потребовалась госпитализация.

Ранее российские следователи возбудили дело об обстреле города Рыльска в Курской области со стороны ВСУ.