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Общество
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Подросток из Кемеровской области предстанет перед судом за пост в интернете

СК: подростка из Кузбасса будут судить за экстремистскую публикацию в соцсетях
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Следственные органы Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Юрги, которого обвиняют в размещении в соцсети экстремистских призывов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в декабре 2023 года подросток опубликовал на своей странице в интернете запись с призывом к насильственным действиям. Противоправную активность выявили сотрудники УФСБ, после чего дело передали в СК для разбирательства.

Эксперты провели необходимые лингвистические и технические экспертизы. Собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы передать дело в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, который в социальных сетях оправдывал акт терроризма. По данным ведомства, житель северной столицы в соцсети «ВКонтакте» оправдывал террористический акт, который в апреле 2023 года совершила Дарья Трепова. Также он призывал к насилию в отношении участников специальной военной операции и подрыву здания одного из силовых ведомств в городе.

Ранее в Сибири за пост арестовали блогера и бывшего чиновника мэрии.

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