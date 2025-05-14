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В Сибири за пост арестовали блогера и бывшего чиновника мэрии

NGS24: в Красноярске за пост арестовали блогера и экс-чиновника мэрии Аксютенко
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Telegram-канал Аксютенко Life

В Красноярске Центральный районный суд на семь суток арестовал Telegram-блогера и бывшего чиновника городской администрации Алексея Аксютенко за пост в мессенджере. Об этом сообщает местный портал NGS24.

По данным на сайте судебного органа, Аксютенко вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления…»).

Заседание прошло 13 мая, уточняют красноярские журналисты.

«‎6 мая Аксютенко в своем телеграм-канале написал про акцию «Бессмертный полк». В посте он предложил подписчикам, недовольным реформой самоуправления, выйти с плакатом «За родной район». Также 7 мая он выложил и похвалил фото с лозунгом «Сохраним Идринский район 1923», жители которого собирались выйти с ним на «Бессмертный полк», — рассказали порталу в пресс-службе суда.

В конце апреля 2025 года в Астрахани мужчина получил штраф в 380 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях. Как установили суд и следствие, мужчина разместил в соцсети материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также с публичным оправданием терроризма.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма.

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