В Тюменской области спасли животных, оказавшихся в ловушке из-за резкого подъема Ишима

В Абатском районе Тюменской области местные жители и специалисты спасли 41 овцу и 20 лошадей, оказавшихся в ловушке из-за резкого подъема воды в реке Ишим. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что в результате подъема воды животные оказались отрезанными от большой земли.

«41 овцу перевезли с одного берега на другой на лодке. 20 лошадей и одного жеребенка доставить на большую землю возможности не было, так что их перегнали по воде на сухое безопасное место», — написал Моор.

В ходе спасательной операции животные не пострадали, уточнил он.

8 мая губернатор Тюменской области рассказал, что вода в реке Ишим у села Абатское поднялась на 50 см, до отметки в 939 см. Чиновник напомнил, что во время паводка 2017 года уровень воды был на два метра выше. По словам Моора, сейчас по всему течению Ишима выше Абатского фиксируется спад уровня воды на 3-10 см.

7 мая Александр Моор заявлял, что уровень воды в реке в Ишиме пошел на снижение.

Ранее ученые сообщили, что паводки и волны жары затронут до 90% детей, родившихся после 2020 года.