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Врач рассказала о зелени и овощах, защищающих мозг от деменции

Врач Шелобанова: картофель, капуста и зелень защитят от деменции
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Creativa Images/Shutterstock/FOTODOM

Эффективной профилактикой возрастных изменений мозга могут стать картофель, капуста, тыква, базилик и руккола, сообщила «Известиям» врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова.

По ее словам, картофель в мундире или запеченный с кожурой содержит улучшающий кровообращение калий, укрепляющий нейронные связи магний и образующую новые нервные клетки фолиевую кислоту. Кроме того, крахмал поддерживает уровень сахара в крови.

Врач рассказала, что разные виды капусты — от брокколи до брюссельской — содержат антиоксиданты. Они защищают нервные клетки от повреждений и улучшают передачу сигналов между нервными клетками. Тыква и ее семечки делают сосуды более эластичными и уменьшают риск инсульта, который способствует развитию деменции. А в бобовых культурах есть растительный белок. Он обязателен для синтеза нейротрансмиттеров.

Шелобанова отметила, что базилик снижает риск образования опасных амилоидных бляшек, шпинат участвует в создании новых клеток мозга, а руккола за счет нитратов улучшает кровообращение мозга и когнитивные функции.

На прошлой неделе стало известно, что канадские ученые из Университета Торонто выявили генетический вариант, способный замедлять развитие лобно-височной деменции — тяжелого нейродегенеративного заболевания, которое часто проявляется в среднем возрасте. Открытие может изменить подход к диагностике и лечению этой формы слабоумия.

Ранее были названы признаки деменции, которые легко упустить из виду.

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