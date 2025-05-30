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Россиянам назвали продукт, который крайне опасно брать с собой на летний пикник

Врач Еделев: майонез лучше вообще не брать с собой на летний пикник
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Shutterstock

Во время поездки на пикник или шашлыки россияне часто берут с собой майонез. Однако этот продукт реагирует на высокие температуры ослаблением эффекта естественных и промышленных консервантов, поэтому портится он крайне быстро, предупредил врач, д.м.н. Дмитрий Еделев. Чтобы не отравиться, нужно соблюдать осторожность, а лучше вообще не брать на природу майонез, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Майонез относится к скоропортящимся продуктам из-за своего состава и строгих требований к условиям хранения. Напомню, что он содержит яйца без термической обработки, являющиеся идеальной средой для развития бактерий, вызывающих пищевые инфекции — в первую очередь сальмонелл», — подчеркнул врач.

Обычно за замедление размножения болезнетворных бактерий в майонезе отвечают уксус и лимонный сок, но в жаркую погоду их защита сильно слабеет. Причем в магазинном соусе есть продлевающие срок его хранения сорбат калия и бензоат натрия, поэтому домашний в данном случае еще опаснее, отметил специалист. Уже через несколько часов в тепле употреблять его в пищу нельзя.

Среди признаков испорченного майонеза эксперт выделил изменение цвета на более сероватый, появление кислого или прогорклого запаха. Также у такого продукта меняется структура – она становится более комковатой и расслоившейся. Если съесть такой майонез, то у человека разовьется пищевая токсикоинфекция, главными симптомами которой являются, рвота, диарея, боли в животе, слабость и высокая температура. В течение пары часов начинается пищевое отравление – например, стафилококковое, предупредил врач.

По его словам, при таком отравлении необходимо сначала промыть желудок, а затем принять сорбенты. Нужно пить много воды, а если температура держится на уровне 38 градусов и выше более суток, то нужно вызывать врача, предупредил Еделев. Любителей майонеза он призвал при поездках на природу использовать термосумки, продлевающие срок хранения продуктов. Также нельзя употреблять в пищу майонез, который провел на жаре более получаса, заключил врач.

До этого диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что шашлык не стоит мариновать в майонезе, поскольку он не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло. По его словам, на огне майонез приобретает канцерогенные свойства, что может оказать негативное влияние на организм.

Ранее рассказала, сколько майонеза можно съедать без вреда для здоровья.

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