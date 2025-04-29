Россиянам объяснили, почему не стоит мариновать шашлык в майонезе

Шашлык не стоит мариновать в майонезе, поскольку он не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

По его словам, на огне майонез приобретает канцерогенные свойства, что может оказать негативное влияние на организм.

«При такой жарке мы увеличиваем содержание жиров, то есть даем серьезную нагрузку на печень. Мясо само по себе жирное, а потом это все сдавливает майонез», — добавил специалист.

Диетолог, нутрициолог, основатель школы практической нутрициологии, специалист по восточной медицине Ирина Шиманская до этого рассказала, как сделать шашлык максимально безопасным для желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, по ее словам, важно сделать правильный маринад — он должен быть кислым, чтобы размягчить мясные волокна. Можно использовать лимон, гранатовый сок, красное вино.

Эксперт также советует не пережаривать мясо до образования обугленной корки, поскольку в ней формируются потенциально опасные вредные вещества.

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