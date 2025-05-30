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Общество
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Россиянку арестовали после попытки поджечь декорации к 9 Мая

Жительницу Великого Новгорода арестовали при попытке поджога декораций к 9 Мая
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемая в теракте жительница Великого Новгорода, которая пыталась поджечь 9 мая сооружение для праздничных мероприятий в честь Дня Победы, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона, передает РИА Новости.

Представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что 9 мая в Великом Новгороде 22-летняя местная жительница рано утром попыталась поджечь декорации, предназначенные для проведения праздника. Уголовное дело расследуется по статье Уголовного кодекса РФ о теракте. Судом в отношении россиянки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщали в ФСБ, в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях России задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию спецслужб Украины осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая. Следствие установило, что среди фигурантов были и несовершеннолетние.

Ранее в МВД рассказали об использовании детей мошенниками для дестабилизации общества.

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