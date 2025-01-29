Калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов

Житель Калининграда за год фиктивно прописал в нескольких квартирах более 650 мигрантов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ему грозит реальный срок.

Калининградца уличили в 132 эпизодах преступной деятельности. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года 51-летний мужчина за денежное вознаграждение поставил на учет более 650 мигрантов. Он «поселил» их в нескольких жилых домах, но ни один из иностранцев по месту постановки на учет не появлялся.

Известно, что мужчину уже не раз привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления, оштрафовав на общую сумму в 1,5 млн рублей. Вскоре рецидивист вновь предстанет перед судом, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда.