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Калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов

Калининградцу грозит реальный срок за постановку на учет более 650 мигрантов
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Алексей Никольский/РИА Новости

Житель Калининграда за год фиктивно прописал в нескольких квартирах более 650 мигрантов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, ему грозит реальный срок.

Калининградца уличили в 132 эпизодах преступной деятельности. С декабря 2023 года по ноябрь 2024 года 51-летний мужчина за денежное вознаграждение поставил на учет более 650 мигрантов. Он «поселил» их в нескольких жилых домах, но ни один из иностранцев по месту постановки на учет не появлялся.

Известно, что мужчину уже не раз привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления, оштрафовав на общую сумму в 1,5 млн рублей. Вскоре рецидивист вновь предстанет перед судом, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда.

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