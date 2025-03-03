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Петербурженка легализовала около 300 мигранток для работы нянями

В Петербурге женщину заподозрили в легализации мигранток-нянь

В Петербурге ликвидировали агентство, которое занималось легализацией мигранток. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительной информации, фирма заключала фиктивные договоры с иностранками, которые якобы должны были заниматься преподавательской деятельностью, но на деле работали нянями и сиделками в семьях Москвы и Петербурга.

Как полагают полицейские, бизнесом управляла 45-летняя россиянка с гражданством еще двух стран. За каждую работницу клиенты платили ей до 140 тысяч рублей, сами женщины получали в среднем восемьдесят тысяч рублей.

«По полученным данным, незаконный бизнес существовал на протяжении десяти лет. За это время было легализовано порядка 300 выходцев из Юго-Восточной Азии», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемая находится под арестом. В полицию также доставили шесть иностранок, которых планируют выдворить из страны.

Ранее калининградец за год незаконно зарегистрировал более 650 мигрантов.

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