«Запах и группа крови»: врач раскрыла, кого из россиян чаще всего кусают комары

Ученые выяснили, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови, в то время как обладатели III и IV групп от их нападений практически не страдают. Также привлечь насекомых могут определенные запахи, рассказала RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

Помимо группы крови, комары чутко реагируют на количество выдыхаемого углекислого газа. Например, если человек занимается спортом, то в этот момент он начинает дышать более активно, выделяет больше газа, привлекая насекомых. Это же касается людей с лишним весом и беременных женщин – они тоже выделяют больше CO2, отметила врач.

Кроме того, комаров привлекают определенные ароматы – например, запах аммиака, который исходит от людей с заболеваниями почек и печени, а также запах ацетона, характерный для пациентов с сахарным диабетом.

«Оба аромата способны заинтересовать кровососущих, — пояснила Филёва. — Важна и температура тела: чем она выше, тем легче комару будет добыть кровь. Именно поэтому насекомые предпочитают кусать человека в шею, за ушами и в районе подмышек — это самые теплые места».

Специалист призвала россиян не забывать о важности применения репеллентов на природе, а также посоветовала носить светлую одежду, которая меньше нагревается и, как следствие, в меньшей степени привлекает комаров. Это важно, так как порой они являются переносчиками опасных заболеваний – таких, как малярия, лихорадка денге, дирофиляриоз, туляремия, предупредила медик.

Напомним, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал «Газете.Ru», что массовый вылет первых комаров в центральных регионах европейской части России можно ожидать в середине мая. Причем из-за мягкой зимы в этом году число перезимовавших самок комаров и отложенных ими яиц может быть больше, чем обычно, отметил он. По этой причине в этом году Центральную Россию может ждать нашествие этих насекомых.

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